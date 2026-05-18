Зарезавшего женщину в Шымкенте отправили на принудительное лечение

Процесс по делу о резонансном убийстве, произошедшем в январе этого года- завершился . Материалы рассматривались в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, где было вынесено соответствующее постановление.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина, жестоко зарезавший женщину посреди улицы, с 2022 года состоял на учёте с психическим заболеванием. За это время он неоднократно проходил лечение и находился под наблюдением врачей. Последний курс терапии он прошёл в 2025 году. Кроме того, суд установил, что подсудимый является человеком с инвалидностью.

«Последний раз он проходил лечение 17 февраля и 26 марта 2025 года, а также был на приёме у врача 18 августа. В связи с психическим заболеванием ему установлена инвалидность второй группы. Заболевание Саркулова относится к пятой группе болезней, находящихся на динамическом наблюдении. Он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог контролировать своё поведение. Также, учитывая его психическое состояние, он не способен участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях»,— говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Бакытжан Туналиев.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения преступления не мог в полной мере отвечать за свои действия. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и постановил вновь направить на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

«В связи с тем, что во время совершения общественно опасного деяния он находился в невменяемом состоянии, освободить его от уголовной ответственности по пункту 9 части 2 статьи 99 и части 2 статьи 380 уголовного кодекса. В соответствии со статьями 91, 92 и частью 4 статьи 93 уголовного кодекса назначить Саркулову принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело прекратить. Исполнение постановления направить в центр психического здоровья управления здравоохранения»,- говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент Бакытжан Туналиев.

Напомним, трагедия произошла в конце января в Аль-Фарабийском районе. При задержании подозреваемый оказал сопротивление — с ножом бросился на полицейских. В результате сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. У погибшей остались супруг и две дочери.