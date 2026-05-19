Многодетным семьям и людям с инвалидностью вручили ключи от квартир

10 лет ожидания, надежд и бесконечных съёмных углов и вот она, заветная связка ключей в руках! Жанбота Садуакасова воспитывает двоих детей, один из которых- особенный. Для этой семьи крыша над головой была жизненной необходимостью. Накануне их главная семейная мечта наконец-то сбылась.

Жанбота Садвакасова, жительница г.Шымкента: «Мы стали владельцами трёхкомнатной квартиры! Счастье просто переполняет, до сих пор поверить не можем. От всей души поздравляю всех, кто в этот день тоже получил ключи. Пусть каждый, кто мечтает о своём тёплом гнёздышке, поскорее испытает эту радость. Я безумно счастлива»!

Таких же счастливых новосёлов, как Жанбота, в Шымкенте уже больше пятисот человек. Все они — участники программы льготного кредитования. Однако, для получения заветного семейного гнездышка, приходится и побегать с бумагами: подтвердить платёжеспособность через «Отбасы банк», пройти строгую проверку. Квартиры от уютных однушек до просторных трёшек получают те, кто нуждается в поддержке государства больше всего

Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилищной политики г. Шымкента: «Квартиры получают те, кому сейчас нужнее всего: граждане с инвалидностью первой и второй группы, многодетные и неполные семьи, родители особенных детей, сироты, а также наши бюджетники и госслужащие. Все дома в микрорайоне Акжайык сдаются, что называется, «под ключ»- инфраструктура готова, свет, вода, тепло есть, условия отличные».

И это только начало большого переселения. До конца года ещё полторы тысячи семей получат долгожданное арендное жильё.