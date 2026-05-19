Правила госпрограммы субсидирования аренды жилья стали жестче

Правила государственной программы субсидирования аренды жилья стали жестче. Государство все еще готово оплачивать половину аренды жилья для социально уязвимых казахстанцев, но вместе с поддержкой будет и контроль. Акиматы будут регулярно проверять действительно ли люди живут в квартирах, за которые получают субсидии.

Но общественники и юристы призывают соблюдать баланс между проверками и правом людей на личное пространство.

Новые правила позволят контролирующим органам быстрее обмениваться информацией и координировать работу по соблюдению правил госпрограммы, в рамках которой социально уязвимым категориям граждан компенсируют половину стоимости аренды жилья.

«В этом году касательно изменений-это взаимоотношения нашего оператора, точнее «Отбасы» банка и акиматов. У акиматов есть мониторинг, согласно правилам, они мониторят, они проверяют, живут ли те лица, которые снимают аренду и получают субсидии», — Даубек Керимбаев, главный эксперт министерства промышленности и строительства РК.

Власти объясняют, мера нужна, чтобы исключить фиктивные схемы и злоупотребления, которые фиксировали ранее. Но общественники опасаются, что из-за человеческого фактора проверки могут превратиться в субъективный контроль за личной жизнью людей, которые и без того находятся в сложной ситуации.

«Это важная хорошая помощь, но надо доверять своему народу. Выпускники, например, детских домов, может быть, они объединятся, допустим, несколько человек будет одну квартиру снимать, а ту сумму, тот дом, может быть, они будут субаренду сдавать или еще что-либо. Но это тоже для них какой-то выход, потому что средств не хватает», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Юристы отмечают, что принудительно заходить в квартиру чиновники не имеют права. В правилах прописан именно мониторинг, а не досмотр жилья. И считают, бороться с нарушениями нужно не рейдами, а прозрачностью системы и понятными механизмами контроля.

«Если этот человек действительно нарушает да, то есть он сдает в аренду которая ему предоставили, он каких-то других людей поселил, он у каких-то своих близких родственников до специальным там делает как будто бы платят на самом деле не платит ну и так далее куча злоупотреблений. Вот это все могли бы вот окружающие все это потихонечку проверять и будет говорить там сигнализировать государству», — Сергей Уткин, юрист.

Сегодня государство покрывает половину стоимости аренды многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью первой и второй групп, а также семьям воспитывающим детей с инвалидностью.

Главное условие, доход на человека не должен превышать одного прожиточного минимума, что чуть больше 50 тысяч тенге. Для тысяч семей эта помощь это единственная возможность не остаться без крыши над головой.