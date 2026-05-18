Хирурги Шымкента провели высокотехнологичную операцию по удалению опухоли поджелудочной железы

В Шымкенте пациенту 1964 года рождения с диагнозом «опухоль головки поджелудочной железы» провели высокотехнологичную и хирургически сложную операцию.

В ходе многоэтапного хирургического вмешательства пациенту удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желчный проток, часть желудка.

После резекции органов хирурги успешно реконструировали и восстановили целостность пищеварительной системы.

Тяжелейшая операция, длившаяся несколько часов, завершилась успешно. Пациент был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

На сегодняшний день состояние пациента оценивается как стабильное, он находится под круглосуточным наблюдением врачей.