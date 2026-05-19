Казахстанцы с тревогой ждут уведомлений от налоговой

Казахстанцы с тревогой ждут первых уведомлений от налоговой, которая ужесточила контроль за мобильными переводами. Государство пытается вывести из тени нелегальный бизнес и тех, кто принимает оплату на личные карты без регистрации.

Но вместе с этим казахстанцы беспокоятся, что под внимание налоговой могут попасть и обычные бытовые переводы помощь родственникам, сборы на праздники и многое другое.

Налоговики уже получили данные о переводах казахстанцев за первый квартал. Пока информации о массовых уведомлениях нет, но эксперты считают что это вопрос времени. Под внимание фискальщиков попадут казахстанцы, которые три месяца подряд получают больше ста переводов ежемесячно от ста разных лиц, а общая сумма поступлений превышает 12 МЗП, сейчас это чуть больше миллиона тенге. После уведомления у человека будет месяц, чтобы объяснить происхождение денег. И здесь, говорят специалисты, одних слов уже недостаточно.

«Как отвечать, если налоговая вас все-таки вызвала и вам нужно объясниться? То тут обязательно нужно прикладывать какие-то документы и доказательства. То есть, просто написать «мне там подарили» не подойдет такой вариант. То есть, если вдруг решили так, что на шторы в школе скидывают все деньги на вашу карточку. То, тогда я бы обязательно в группе, в WhatsApp-группе, где вы с классом сидите и общаетесь, делал принт-скрин, что это действительно решение, которое поступило к вам», — Дмитрий Казанцев, эксперт по налогам.

Если речь идёт о займе, нужен договор. Если о подарке придётся объяснить – что за праздник. Эпоха бесконтрольных переводов заканчивается. И тем, кто использует личные карты для предпринимательской деятельности, эксперты советуют уходить в легальное поле и официально оформлять доходы. Впрочем, некоторые эксперты ставят под сомнение сами пороги проверок. Ведь на фоне роста цен, миллион тенге за три месяца уже не выглядит чем то исключительны.

«Это будет просто ложные сигналы, которые будут просто создавать неудобства для нормальных законопослушных граждан. Поэтому, на мой взгляд, надо эти пороги раза в два повышать. Миллион тенге за 3 месяца, да, ну, это получается по 330 тысяч тенге в месяц, ну, у нас средняя зарплата, там, официально она, там, под 500 тысяч уже же вы что среднего человека, среднего казахстанца хотите кошмарить», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

При этом переводы между родственниками, а также личные переводы между своими счетами нарушением не являются. Сегодня казахстанцы переводят деньги родственникам, собирают средства на мероприятия, помогают родителям и детям, оплачивают совместные покупки и бытовые расходы. Но теперь даже такие привычные операции могут потребовать объяснений.