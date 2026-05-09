Победа, омытая молитвой

Если утром 9 мая вы пройдете мимо любого из православных шымкентских храмов, то наверняка заметите, как люди спешат внутрь. Там нет праздничной суеты, зато очень много свечей и тишина. Сразу после литургии начинают панихиду — молитву об усопших.

Казалось бы, День Победы — это праздник жизни, триумф, ликование. Почему же церковь в этот день зовет нас вспомнить о смерти?

Пасха сорок пятого

Немногие сейчас знают, что весна 1945-го была особенной не только из-за близости мира. В тот год главный христианский праздник — Пасха — выпал на 6 мая. И 6 мая отмечали день памяти святого Георгия Победоносца, покровителя воинов.

Представляете, какое это было невероятное чувство для людей того времени? Гитлеровская Германия фактически уже повержена, Берлин взят, весть о Победе пришла именно в те дни, когда в церквях еще пели: «Христос Воскресе!» Поскольку Воскресение Христово празднуется 40 дней, 9 мая всегда приходится на пасхальный период. Для верующего сердца это стало символом: жизнь победила смерть, а свет — тьму.

Но эта победа была оплачена такой ценой, которую человеческий разум просто не может осознать. И когда первый восторг утих, пришло понимание, что эта радость со слезами на глазах. Миллионы сыновей, отцов и дочерей остались лежать в земле. Именно поэтому 9 мая в церковном сознании связано прежде всего с молитвой о тех, кто не дожил до победы. Хотя в этот день мы поминаем также и ветеранов, усопших после войны.

Официальное установление

Долгое время после войны поминовение воинов было делом личным. Но время шло, ветеранов становилось меньше, а память нужно было сохранить.

В 1994 году Архиерейский собор Русской православной церкви установил: «Совершать в День Победы (9 Мая) особое ежегодное поминовение воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Это не просто «церковная формальность». Это день, когда церковь официально признает, что каждый солдат, погибший в те годы, совершил высший акт любви. В Евангелии говорится: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Наша общая «вечная память»

Почему именно панихида? Мы часто говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто». Но, положа руку на сердце, можем ли мы помнить поименно каждого из 27 миллионов?.. Наша человеческая память коротка и избирательна.

А на панихиде священник молится о «вождях и воинах, на поле брани жизнь свою положивших». В этих словах — все: и те, чьи имена выбиты на гранитных плитах нашего мемориала, и те, кто пропал без вести, и те, кто умер от ран в госпиталях.

Это наш долг. Мы не можем подарить им цветы или обнять их, но можем дать им свою молитву. Это такая невидимая нить, которая связывает нас, сегодняшних, с теми ребятами, которые в сорок пятом были моложе многих из нас.

Поэтому 9 мая, когда вы услышите колокольный звон, знайте, что это не только призыв к службе, а голос нашей общей памяти, тихий и глубокий. Зайдите в храм, поставьте свечу. Ведь пока мы их помним и молимся о них, они живы. И Победа их продолжается в нас.

Алексей Королевский,

сотрудник отдела по взаимоотношениям церкви

с обществом и СМИ Чимкентcкой и Туркестанской епархии