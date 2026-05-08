На матче «Ордабасы» — «Окжетпес» провели флешмоб против радикальных идей

В Шымкенте на стадионе имени Кажымукана в рамках проекта «NOEXTREMISM, NOTERRORISM» состоялся масштабный молодёжный флешмоб, приуроченный к футбольному матчу «Ордабасы» — «Окжетпес». Свидетелями акции стали более 16 тысяч зрителей.

Главной целью мероприятия стало формирование у молодёжи устойчивого неприятия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, повышение осведомлённости о последствиях деятельности радикальных течений, а также укрепление религиозного иммунитета в обществе.

В акции приняли участие свыше тысячи молодых людей, которые продемонстрировали активную гражданскую позицию и поддержку принципов общественной безопасности и стабильности.

Участники флешмоба были одеты в единую форму с надписью «NOEXTREMISM, NOTERRORISM», что сделало акцию визуально яркой и заметной.

Мероприятие прошло в два этапа. Сначала у входа на стадион волонтёры распространяли информационно-разъяснительные материалы. Затем участники, расположившиеся в отдельном секторе трибун, синхронно развернули большой баннер с надписью «NOEXTREMISM, NOTERRORISM».

По итогам акции отмечен высокий уровень вовлечённости молодёжи и эффективность проведённой информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, а также укрепление общественной безопасности.

Материал подготовлен на основе информации аппарата АТК города Шымкента.