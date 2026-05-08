За шаг до Победы: история Сабыра Рахимова

Телеканал «OTYRAR TV» запустил проект ко Дню Победы. С помощью ИИ мы оживляем истории героев, которые ковали Победу.

Первый герой — Сабыр Рахимов.

Его называли «железным генералом». Он поднимал бойцов в атаку лично и возвращался в строй даже после тяжёлых ранений. Его дивизия прорывала оборону там, где это считалось невозможным — в Польше и Восточной Пруссии.

Весной 1945 года, за несколько недель до Победы, он погиб.

Первый генерал своего народа. Человек, который шёл до конца.

Смотрите историю, которую невозможно забыть.