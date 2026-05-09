Один против всех. И он переломил бой

«OTYRAR» продолжает проект ко Дню Победы. С помощью технологий ИИ мы оживляем истории героев, чьи судьбы связаны с Южным Казахстаном и Шымкентом.

Следующий герой — Андрей Пшеничных.

Разведчик Северного флота, который в бою мог сделать невозможное реальностью. В октябре 1944 года под огнём он захватил вражескую батарею и открыл из трофейных орудий огонь по противнику, обеспечив прорыв десанта к Лиинахамари.

Простой рабочий, ставший Героем Советского Союза. Человек, прошедший две войны.

Смотрите историю, где мужество не знает границ.