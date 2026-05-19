Казахстан вошел в топ-20 стран мира по уровню авиационной безопасности

Авиационная отрасль Казахстана продолжает демонстрировать устойчивое развитие и высокий уровень соответствия международным стандартам. Как сообщили на заседании правительства, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база, а показатели авиационной безопасности остаются одними из лучших в мире.

Сегодня уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана составляет 95,7%, а показатель безопасности авиакомпаний достиг 82%. Благодаря этому республика вошла в число 20 лучших государств мира по версии Международная организация гражданской авиации.

По итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов пассажиров, а аэропорты страны обслужили 32 миллиона человек и обработали 173 тысячи тонн грузов.

За первые четыре месяца текущего года внутренний пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года и превысил 4 миллиона человек. При этом в сфере грузоперевозок зафиксировано снижение, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Из-за этого временно приостановили около 80 рейсов в неделю, что составляет более 10% от общего объема.

«Сокращение рейсов напрямую повлияло на международных пассажиров, грузоперевозки и работу аэропортов. Тем не менее, в целях дальнейшего повышения уровня безопасности в стране уже создан Центр расследования авиационных происшествий, а в авиационную администрацию привлечены ведущие международные эксперты», — сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, совместно с международной организацией гражданской авиации также разрабатывается генеральный план развития авиационной отрасли до 2050 года. Документ планируют принять до конца текущего года.