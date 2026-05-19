Более 340 миллионов тенге взыскали с неплательщиков алиментов в Шымкенте

Алименты-это не помощь бывшей семье, а ответственность перед собственными детьми. Но далеко не все родители готовы выполнять этот долг добровольно. В Шымкенте число дел по взысканию алиментов продолжает расти, а суммы задолженностей достигают миллионов тенге.

Радость родительства готовы разделить многие, вот только финансовая забота о детях после распада семьи часто уходит на второй план. Сегодня вопрос содержания несовершеннолетних по-прежнему не теряет своей актуальности. Общая сумма задолженности по алиментам в стране достигла 5 миллиардов тенге. Однако права детей всё же удаётся защищать. Одна из таких историй произошла в Шымкенте.

«У меня пятеро детей. Задолженность по алиментам превысила 11 миллионов тенге. Долгое время должник не выплачивал деньги. Сотрудники прокуратуры Енбекшинского района довели дело до уголовной ответственности и помогли взыскать задолженность по алиментам. Спасибо им»,-жительница г. Шымкента.

Основная проблема должников-отсутствие постоянного дохода. Подобные серые схемы существенно усложняют процесс взыскания средств на содержание детей. Тем не менее, уйти от ответственности не удается: с начала года 53 неплательщика привлечены к административной ответственности, а еще 12 к уголовной. принудительно взыскать удалось более 340 миллионов тенге.

Бауыржан Мырзалиев, помощник прокурора г. Шымкента: «С начала года в Шымкенте в отношении 42 должников возбуждены уголовные дела. По итогам расследования 32 дела направлены в суд. Одно дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с погашением задолженности по алиментам. По остальным делам продолжаются следственные действия».

Сегодня в городе насчитывается более тринадцати тысяч исполнительных производств, и почти каждая четвертая папка в этом списке-долги перед детьми. Что примечательно, среди злостных неплательщиков алиментов все чаще оказываются не только отцы, но и женщины.

При этом специалисты неустанно напоминают: эти выплаты не просто юридическая обязанность. Это, прежде всего, законное право каждого ребенка на сытое детство, образование и достойную жизнь.