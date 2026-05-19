Сергей Компаниец назначен новым вице-министром просвещения Казахстана

Постановлением правительства Республики Казахстан Сергей Компаниец назначен на должность вице-министра просвещения РК. Новый руководитель уже представлен коллективу ведомства министром просвещения Жулдыз Сулейменовой.

На этом посту Сергей Компаниец сосредоточится на вопросах цифровой трансформации образовательной среды и внедрения технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования страны.

Биография и образование

Сергей Компаниец родился в 1986 году в селе Тассуат Жаркаинского района Акмолинской области. Обладает солидным образовательным бэкграундом, окончив: Государственный политехнический колледж города Астаны; Институт управления; Академический инновационный университет; Университет Джорджа Вашингтона (The George Washington University).

2006–2009 гг. — прошел путь от системотехника до директора ГУ «Центр информации и тестирования» агентства РК по делам государственной службы.

2009–2011 гг. — возглавлял департамент в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», работал замдиректора РГКП «Алмас» канцелярии премьер-министра РК.

2015–2020 гг. — занимал руководящие посты в коммерческом секторе, аппарате акима Шымкента и кресло зампредседателя правления АО «СПК «Shymkent».

2020–2024 гг. — работал советником акима Туркестана, зампредседателя правления АО «УК СЭЗ «Turkistan», руководил Центром информационных технологий центрального аппарата партии «AMANAT», являлся зампредседателя правления АО «Казахстан ГИС Центр».

С февраля 2024 года до текущего назначения работал заместителем руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения» управления делами президента РК.