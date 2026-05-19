Всемирный день честной игры: как развивается спортивная индустрия Казахстана

19 мая во всем мире отмечают Всемирный день честной игры — дату, учреждённую Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день напоминает о принципах честности, дружбы и инклюзивности в спорте.

На фоне популяризации спорта в Казахстане продолжает расти и объём услуг в этой сфере. По итогам января-декабря 2025 года объём оказанных услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений составил 878,1 млрд тенге. В сопоставимых ценах это на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольший объём пришёлся на прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений — 485 млрд тенге, или 55,3% от общего объёма услуг.

Среди других направлений: услуги в области спорта составили 159,4 млрд тенге, деятельность фитнес-клубов — 79,7 млрд тенге, спортивных клубов — 67,3 млрд тенге, эксплуатация спортивных сооружений — 46,7 млрд тенге, а деятельность развлекательных парков — 34 млрд тенге.

В региональном разрезе лидером по объёму оказанных услуг стал Алматы — 379,8 млрд тенге. В тройку также вошли Астана с показателем 135,5 млрд тенге и Алматинская область, где объём услуг достиг 38,7 млрд тенге.