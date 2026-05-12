Казахстанских аграриев обеспечили техникой к посевной кампании

В Казахстане по итогам 2025 года планируют обновить парк сельскохозяйственной техники на 8%. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, аграрии полностью обеспечены техникой для проведения весенне-полевых работ. В настоящее время в стране насчитывается 133,9 тысячи тракторов, 5,6 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов и 71,4 тысячи сеялок.

Благодаря мерам государственной поддержки уровень обновления сельхозтехники по итогам прошлого года достиг 6,5%, а уровень износа техники удалось снизить на 10%.

Также за год на 22% выросло производство отечественной сельхозтехники. В текущем году планируется выпуск 9,9 тысячи единиц техники.

Как отметил вице-министр, меры господдержки ориентированы прежде всего на казахстанских производителей. При покупке отечественной техники аграриям компенсируют 30% стоимости, тогда как на импортную — от 15 до 25%.

Кроме того, для проведения посевной кампании выделено 402 тысячи тонн льготного дизельного топлива, из которых уже отгружено 204,7 тысячи тонн.

«Обновление техники позволит повысить качество и равномерность сева», — подчеркнул Азат Султанов.