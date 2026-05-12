Для аграриев Казахстана создают цифровую систему мониторинга

В Казахстане внедряют цифровую платформу с элементами искусственного интеллекта для мониторинга посевной кампании. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, платформу разработали Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта. Сейчас система работает в пилотном режиме и используется для сбора данных о ходе посевной кампании.

В дальнейшем в платформу планируют интегрировать элементы искусственного интеллекта, которые позволят анализировать данные и прогнозировать объемы производства сельхозпродукции.

Также продолжается работа по обеспечению аграриев качественными семенами. Общая потребность составляет 2,3 млн тонн, при этом все семена соответствуют 1 и 2 классам стандарта. Кроме того, в стране зафиксированы внутренние цены на удобрения.

Азат Султанов отметил, что с апреля начался прием заявок на льготное финансирование строительства и модернизации элеваторов в рамках поручения главы государства.

«Разработана Дорожная карта, предусматривающая критерии финансирования и показатели по строительству и модернизации объектов хранения зерна. При полном обеспечении финансированием планируется расширить элеваторные мощности до 1 млн тонн», — сообщил вице-министр.