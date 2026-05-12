Шымкентский НПЗ вошел в число лидеров по росту переработки нефти

Редактор Юлия Машковская
Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана по итогам 2025 года достигла 90%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.

Рост показателей зафиксирован на всех трех НПЗ страны.

В частности, на Шымкентском НПЗ глубина переработки увеличилась с 86% до 88%, на Атырауском НПЗ — с 85% до 88%, а на Павлодарском нефтехимическом заводе — с 91% до 94%.

Улучшение результатов связано с увеличением доли светлых нефтепродуктов с 70–79% до 75–81%, а также ростом производства битума на Павлодарском НХЗ — с 366 до 426 тысяч тонн.

По сравнению с 2024 годом выросло и производство основных видов топлива. Выпуск автобензина достиг 5,7 млн тонн, дизельного топлива — 6,1 млн тонн.

В дальнейшем глубину переработки нефти планируют увеличить до 94% за счет модернизации и расширения мощностей НПЗ.

