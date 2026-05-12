Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Правительство рассмотрело вопросы продовольственной безопасности

Правительство рассмотрело вопросы продовольственной безопасности

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Иллюстративное фото

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание правительства, посвященное ходу весенне-полевых работ и вопросам продовольственной безопасности страны.

Глава кабмина подчеркнул, что качественное и своевременное проведение посевной кампании напрямую влияет на развитие аграрной отрасли и обеспечение продовольственной безопасности Казахстана.

«На расширенном заседании правительства глава государства отметил важность развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности. Основным условием решения этой задачи является эффективное проведение весенне-полевых работ», — заявил Олжас Бектенов.

В ходе заседания рассмотрена работа министерств сельского хозяйства, энергетики, экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, а также акиматов Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Кроме того, обсуждено участие холдинга «Байтерек» в поддержке посевной кампании.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.