В Казахстане увеличат площади под масличные и кормовые культуры

В Казахстане увеличат площади под масличные и кормовые культуры

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства РК

Общая посевная площадь в Казахстане в 2025 году превысит 23,8 млн гектаров, что на 180 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, в стране продолжается работа по диверсификации посевных площадей с акцентом на высокорентабельные культуры. Это позволит обеспечить внутренний рынок социально значимой продукцией и снизить риски ценовых колебаний.

Площадь масличных культур в этом году превысит 4 млн гектаров, кормовых — 3,3 млн гектаров. Для обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем площадь посевов кукурузы увеличена до 265 тысяч гектаров. Кроме того, в организованных хозяйствах на 10 тысяч гектаров расширят посадки картофеля.

В рамках поручения главы государства продолжается сокращение площадей под пшеницу. В текущем году они уменьшатся на 125 тысяч гектаров и составят 12,1 млн гектаров. Также на 20,2 тысячи гектаров сокращены площади риса для снижения нагрузки на водные ресурсы.

При этом площади хлопчатника с применением капельного орошения увеличатся на 29,8 тысячи гектаров.

«Утвержденная структура посевов позволит обеспечить необходимый объем урожая и учитывать конъюнктуру внешнего спроса», — отметил Азат Султанов.

© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г.