Фиктивных студентов оформляли ради миллиардного финансирования в Шымкенте

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование.

По данным следствия, с 2018 по 2023 годы учредитель двух колледжей — Южно-Казахстанского высшего медицинского и Южно-Казахстанского гуманитарно-финансового — организовала схему фиктивного обучения. В преступную группу входили руководители учебных заведений, бухгалтеры и аффилированные лица.

Студентов формально зачисляли в колледжи, однако фактически они не обучались. Это позволяло незаконно получать государственное финансирование по образовательным программам и переподготовке кадров. Для реализации схемы использовались фиктивные приказы, электронные подписи и поддельные акты выполненных работ.

Следствием также установлено, что часть студентов платного отделения медколледжа была оформлена как обучающиеся за счёт государства. При этом гуманитарно-финансовый колледж фактически не работал и использовался только для получения бюджетных средств.

Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге. По данным АФМ, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершённое хищение и продолжала руководить незаконной деятельностью.

В ходе расследования подозреваемые добровольно возместили 65 млн тенге. Судом арестованы три квартиры, включая недвижимость в Дубае, три жилых дома и три автомобиля.

Двое подозреваемых взяты под стражу, ещё трое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.