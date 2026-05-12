Летом Казахстан станет площадкой для международных спортивных событий

В Казахстане этим летом пройдут крупные международные спортивные соревнования. В министерстве туризма и спорта состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к предстоящим турнирам.

В ходе встречи обсуждены организационные вопросы проведения международных соревнований в Астане, Туркестане, Шымкенте и Актау. Особое внимание уделено обеспечению безопасности участников и зрителей, готовности спортивных объектов, логистике, медицинскому сопровождению, размещению иностранных делегаций и взаимодействию государственных органов.

Участники совещания рассмотрели подготовку к Кубку мира по бочче в Астане с участием спортсменов из 25 стран, чемпионату Азии по гребле на байдарках и каноэ, где ожидается около 350 спортсменов из 16 стран, а также международным турнирам по таеквондо (WT), в которых примут участие порядка 1600 спортсменов.

Кроме того, в Казахстане состоятся XXXV Мемориал Гусмана Косанова по легкой атлетике с участием представителей 15 стран, чемпионат мира по борьбе кураш с участием около 500 спортсменов из 50 стран и чемпионат Центральной Азии по каратэ WKF, который соберет порядка 700 участников.

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев подчеркнул, что качественная организация международных стартов способствует укреплению спортивного имиджа Казахстана, развитию инфраструктуры и популяризации массового спорта.

По итогам совещания ответственным государственным органам и организаторам даны поручения по своевременной и качественной подготовке к соревнованиям.