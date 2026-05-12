Берега реки Сайрамсу очистили от мусора и сухостоя. Коммунальные службы вместе с санврачами провели масштабную уборку прибрежной территории. С наступлением тёплой погоды здесь всё чаще отдыхают жители, но после пикников нередко остаются пластиковые бутылки, пакеты и бытовой мусор.

Вооружившись перчатками, мешками для мусора, газонокосилками и тяпками сотрудники коммунальных служб вышли на уборку берегов реки Сайрамсу. С приходом тепла у рек и водоёмов становится всё больше отдыхающих. Люди приезжают сюда семьями, проводят время на природе, но вместе с этим растут и горы оставленного мусора.

«Самая большая проблема — это беспорядочный выброс бытовых отходов. Люди оставляют после отдыха пластиковые бутылки, пищевые отходы и другой мусор. Кроме того, серьёзный вред окружающей среде наносят несанкционированный слив сточных вод и стихийные свалки. Всё это ухудшает качество воды и повышает риск распространения инфекционных заболеваний», — Айнур Пернеева, руководитель санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района.

В Шымкенте проходят масштабные санитарные работы: коммунальщики очищают берега, вывозят мусор, ликвидируют стихийные свалки. Но чистота начинается не с техники и субботников, а с отношения самих людей к природе.

Дуйсенбай Аликулов трудится в коммунальном предприятии. У мужчины пятеро внуков, и каждого он с детства учит простым, но важным правилам, уважать природу и не оставлять после себя мусор.

«Мы все должны научить своих детей не мусорить и бережно относиться к окружающей среде. Тогда вокруг будет чисто. Ведь чистота начинается с каждого из нас», — Дуйсенбай Аликулов, сотрудник коммунального предприятия.

Местные жители говорят, сами стараются напоминать отдыхающим о необходимости соблюдать порядок.

«Сегодня к нам приехали сотрудники акимата и СЭС, провели уборку — большое им спасибо. Но важно, чтобы каждый следил за собой и не мусорил. Тогда и природа будет оставаться чистой», — Кенес Досов, житель Шымкента.

Чистые берега, прозрачная вода и ухоженные места отдыха — это не только работа коммунальных служб, но и ответственность каждого. Выбрасывать мусор в специальные контейнеры, беречь природу и не загрязнять водоёмы — простые правила, с которых начинается уважение к родному городу и к будущему страны.