В пассажирских поездах Казахстана нашли свыше тонны неоформленного багажа

Редактор Юлия Машковская
Территориальные инспекции комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля министерства транспорта Казахстана продолжают проводить проверки в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.

С начала года контрольные мероприятия проведены в 280 пассажирских поездах. По итогам проверок выявлено 569 нарушений правил перевозки пассажиров, 88 безбилетных пассажиров, а также 1 308 килограммов неоформленного багажа.

Особое внимание в ходе инспекций уделялось техническому состоянию вагонов, качеству обслуживания пассажиров, а также созданию условий для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения эксплуатации вагонов, не соответствующих установленным требованиям, были приняты меры реагирования. В частности, эксплуатация девяти пассажирских вагонов приостановлена.

В комитете отметили, что работа по усилению контроля и повышению качества и безопасности пассажирских перевозок будет продолжена.

