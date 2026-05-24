Минздрав Казахстана проверит все наркологические центры после жалоб на нарушения

Министерство здравоохранения Казахстана проведет комплексную проверку всех региональных наркологических центров страны. Такое поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на совещании, посвященном нарушениям при проведении медицинского освидетельствования водителей.

В ходе встречи были рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы, а также факты несоблюдения установленных процедур при проверке на состояние алкогольного опьянения.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля проверит соблюдение действующих стандартов и порядка проведения медосвидетельствования во всех наркологических центрах.

В Минздраве подчеркнули, что при выявлении нарушений материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в рамках законодательства.

Кроме того, ведомство подготовит изменения и дополнения в приказ, регулирующий порядок медицинского освидетельствования. Новые меры направлены на повышение прозрачности процедур, защиту прав граждан и исключение спорных ситуаций.

Министерство здравоохранения держит ситуацию на особом контроле.