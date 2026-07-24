За счет возвращенных активов в Шымкенте построили корпус для школы-интерната

В Шымкенте открыли новый жилой корпус для воспитанников школы-интерната за счет возвращенных государству активов.

В Сайрамской вспомогательной школе-интернате-колледже Шымкента введен в эксплуатацию новый жилой корпус, построенный за счет средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату незаконно приобретенных активов.

Новый корпус рассчитан более чем на 300 воспитанников и оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного проживания.

Воспитанники и педагогический коллектив интерната поблагодарили Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города Шымкента и городской акимат за поддержку и реализацию социально значимого проекта.