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На главную Анонс За счет возвращенных активов в Шымкенте построили корпус для школы-интерната

За счет возвращенных активов в Шымкенте построили корпус для школы-интерната

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте открыли новый жилой корпус для воспитанников школы-интерната за счет возвращенных государству активов.

В Сайрамской вспомогательной школе-интернате-колледже Шымкента введен в эксплуатацию новый жилой корпус, построенный за счет средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату незаконно приобретенных активов.

Новый корпус рассчитан более чем на 300 воспитанников и оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного проживания.

Воспитанники и педагогический коллектив интерната поблагодарили Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города Шымкента и городской акимат за поддержку и реализацию социально значимого проекта.

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