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С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в порядке перечисления алиментов

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Редактор Юлия Машковская
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Теперь алименты будут перечисляться только на специальные банковские счета, предназначенные для их зачисления. Взыскателю необходимо открыть такой счет и предоставить его реквизиты судебному исполнителю.

Главная цель нововведения — обеспечить дополнительную защиту средств, предназначенных для содержания детей и нетрудоспособных лиц. На деньги, находящиеся на специальном алиментном счете, не может быть наложен арест, что гарантирует, что алименты будут использоваться исключительно по своему прямому назначению.

В Казахстане более 390 тысяч детей не получают алименты от родителей. За 2024-2025 годы прокуроры выявили 11,5 тысяч фактов уклонения от уплаты алиментов. Это подчеркивает серьезные проблемы с содержанием детей, которые требуют внимания и действий для их решения.

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