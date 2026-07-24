С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в порядке перечисления алиментов

Теперь алименты будут перечисляться только на специальные банковские счета, предназначенные для их зачисления. Взыскателю необходимо открыть такой счет и предоставить его реквизиты судебному исполнителю.

Главная цель нововведения — обеспечить дополнительную защиту средств, предназначенных для содержания детей и нетрудоспособных лиц. На деньги, находящиеся на специальном алиментном счете, не может быть наложен арест, что гарантирует, что алименты будут использоваться исключительно по своему прямому назначению.

В Казахстане более 390 тысяч детей не получают алименты от родителей. За 2024-2025 годы прокуроры выявили 11,5 тысяч фактов уклонения от уплаты алиментов. Это подчеркивает серьезные проблемы с содержанием детей, которые требуют внимания и действий для их решения.