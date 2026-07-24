МВД предупреждает о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения

Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД.

Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к министерству внутренних дел.

В настоящее время приемная кампания еще продолжается. Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля.

Окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе «Qyzmet police» после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями.

Обращаем внимание, что информационная система «Qyzmet police» не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов.