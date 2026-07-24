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На главную Анонс В Шымкенте изъяли более 600 единиц контрафактного моторного масла

В Шымкенте изъяли более 600 единиц контрафактного моторного масла

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Редактор Юлия Машковская
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Фото: Министерство юстиции Республики Казахстан

В Шымкенте пресечена незаконная реализация контрафактного моторного масла с товарными знаками Toyota и Lexus.

Как сообщили в городском департаменте юстиции, внеплановая проверка одного из пунктов замены моторного масла была проведена после обращения официального представителя правообладателей этих товарных знаков.

В ходе проверки специалисты установили факты незаконного использования брендов, а также хранения, предложения к продаже и реализации контрафактной продукции.

Из незаконного оборота изъято 615 единиц моторного масла, маркированного товарными знаками Toyota и Lexus с нарушением исключительных прав правообладателей.

В отношении владельца торговой точки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

В департаменте юстиции подчеркнули, что работа по защите прав интеллектуальной собственности и пресечению оборота контрафактной продукции ведется на постоянной основе.

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