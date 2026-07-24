Политические партии открыли штабы в Шымкенте

С 1 июля в Казахстане начала действовать новая Конституция. После этого Мажилис и Сенат прекратили работу, а полномочия депутатов завершились. Теперь вместо двухпалатного Парламента в стране будет работать новый законодательный орган – Курултай.

Первые выборы депутатов Курултая пройдут 23 августа. Для участия в них зарегистрированы семь политических партий.

Партия «Әділет» открыла республиканский предвыборный штаб в столице, а также в 20 регионах страны, в том числе в Шымкенте и начала работу с избирателями. В рамках кампании партия планирует провести более 21 тысячи мероприятий.

Общенациональная социал-демократическая партия открыла центральный предвыборный штаб в Астане и в регионах.

В качестве новых форматов взаимодействия с гражданами партия запустила «Будку гласности», «Народный телефон» и проект «Письмо будущему Курултаю». Через эти площадки партия планирует собирать обращения и предложения граждан.

Партия зеленых «Байтақ» запустила работу центрального штаба, который будет координировать кампанию во всех регионах. Работает штаб экологической партии и в Шымкенте.

Народная партия Казахстана открыла сеть предвыборных штабов по стране. Всего партия запустила работу 155 штабов, на базе которых будут проводиться встречи с избирателями. Агитационной работой НПК в Шымкенте, будет заниматься предвыборный штаб.

Штаб партии Ауыл открылся в Шымкенте. В течение месяца по всей стране партией планируются провести более 6500 агитационных мероприятий, которые охватят свыше 2,2 млн избирателей.

Демократическая партия «Ак жол» официально запустила предвыборную агитационную кампанию. В первый же день кампании партия провела встречи с избирателями и открыла штаб в регионах, в том числе в Шымкенте.

Партия Respublica открыла республиканский предвыборный штаб и официально начала агитационную кампанию по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан. Региональный штаб есть и в Шымкенте.

На 145 депутатских мандатов Курултая сегодня претендуют 545 кандидатов.

Среди зарегистрированных кандидатов – 172 женщины и 373 мужчины. Кампания завершится в полночь 22 августа, после чего наступит День тишины.