Водителям старше 65 лет разъяснили порядок прохождения медосмотра

Министерство внутренних дел разъяснило изменения в закон «О дорожном движении».

Какие изменения коснулись водителей по прохождению медицинского осмотра?

— Норма прохождения водителями медицинского осмотра не новая. Она действует с момента вступления в силу закона «О дорожном движении» с 2014 года. Произведена интеграция баз данных между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между данными министерствами, — ответила заместитель председателя комитета административной полиции МВД Куралай Карина.

Что необходимо знать для водителей старше 65 лет?

— Для водителей старше 65 лет и с инвалидностью все, что необходимо, это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей, — сообщила она.

О распространении информации в социальных сетях.

— Предупреждаем блогеров и владельцев информационных площадок об ответственности за распространение недостоверной информации и впредь ответственно относиться к публикациям. Неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение. Поэтому рекомендуем использовать только официальные публикации государственных органов. Мы всегда открыты для разъяснений, — отметила спикер.