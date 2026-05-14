Переливание крови в Казахстане станет безопаснее благодаря QR-кодам

В Казахстане впервые внедрили QR-коды для идентификации компонентов крови. Инновационное цифровое решение ScanQAN начало работать в Республиканском центре крови Министерства здравоохранения РК.

Новая система направлена на повышение безопасности медицинской помощи и снижение рисков, связанных с человеческим фактором при переливании крови. QR-коды, размещенные на этикетках компонентов крови, позволяют быстро и точно идентифицировать их на всех этапах — от заготовки и хранения до выдачи и проведения трансфузии пациенту, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Казахстан.

После сканирования QR-кода медицинские работники получают доступ к расширенной информации о компоненте крови: результатам лабораторных исследований, условиям хранения, характеристикам, особенностям применения и актуальным клиническим рекомендациям.

Кроме того, цифровой помощник помогает специалистам быстрее ориентироваться в клинических ситуациях, предоставляя сведения о показаниях, ограничениях и рекомендациях по использованию компонентов крови в различных случаях.

В Республиканском центре крови также внедрены дополнительные цифровые инструменты системы менеджмента качества. Среди них — QR-коды для быстрого доступа к стандартным операционным процедурам, инструкциям и регламентам, а также системы видеомониторинга критических этапов производственного процесса.

Ожидается, что реализация проекта повысит безопасность пациентов, усилит контроль качества компонентов крови и расширит возможности поддержки медицинских работников при проведении трансфузионной терапии.