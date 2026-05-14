Казахстанцам будут предоставлять оплачиваемое время для скрининга

Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на усиление защиты прав работников, повышение безопасности труда и развитие системы социального партнерства.

Одним из ключевых нововведений станет обязанность работодателей предоставлять сотрудникам время для прохождения скрининговых обследований с сохранением рабочего места и средней заработной платы. За отказ в предоставлении такого отпуска предусмотрена ответственность.

Согласно поправкам, медицинские организации с помощью цифровых технологий будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения работниками скрининговых исследований.

Также законом усиливается социальное партнерство на региональном уровне. Теперь стороны трудовых отношений будут обязаны заслушивать отчеты о реализации соглашений в рамках социального партнерства.

Кроме того, права работников дополняются нормами о защите частной жизни, уважении чести и достоинства в сфере труда.

За работодателями закрепляется обязанность обеспечивать соответствие условий труда требованиям безопасности и охраны труда. Также расширяются полномочия технических инспекторов по охране труда в рамках внутреннего контроля на предприятиях.