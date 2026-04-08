КДЛ «ОЛИМП» открыл новую лабораторию

Один миллиард семьсот миллионов тенге. Столько частных инвестиций вложено в запуск фактически самой высокотехнологичной лаборатории КДЛ «ОЛИМП» в Шымкенте. Событие собрало тех, кто определяет медицину региона: руководство управления здравоохранения города, ведущих врачей, представителей швейцарского технологического гиганта Roche.

Масштаб объекта впечатляет: комплекс состоит из трех функциональных зданий общей площадью более двух тысяч двухсот квадратных метров. Здесь разместились административный блок, складской терминал и инновационный лабораторный корпус. Производственная мощность гиганта превышает 50 тысяч тестов в сутки. Такая инфраструктура позволила полностью централизовать процессы и радикально сократить сроки получения результатов для всего Южного Казахстана.

Как только пробирка попадает на конвейер, система считывает штрих-код и мгновенно строит маршрут. Робот-сканер проводит преданализ: проверяет объем и качество биоматериала. Если есть риск погрешности, программный комплекс автоматически отсеивает образец еще до начала тестов, полностью исключая человеческий фактор.

Система в реальном времени видит загрузку приборов и сама направляет пробу к свободному анализатору — так здесь избегают очередей и простоев. После завершения исследований робот отправляет пробирку в «умный архив». Биоматериал хранится там определенное время, и при необходимости пациент может расширить список исследований без повторного визита в процедурный кабинет.

Такая автоматизация не только гарантирует точность, но и кратно повышает скорость работы. Этот технологический стек позволяет проводить сложнейшие тесты: от ранней диагностики болезни Альцгеймера до работы уникального подразделения цитогенетики. Это единственная в сети лаборатория, где проводят кариотипирование для поиска генетических аномалий на уровне хромосом.

Евгения Казанцева, главный врач клиники «ОРКЕНМЕД»: «Я думаю, что открытие такой лаборатории, как Олимп, вот именно в таком формате — это большой шаг вперед, инновационные технологии, которые нам были продемонстрированы — это несомненно большой шаг вперед для нашего города, действительно это, та единственная лаборатория, которой можно доверять».

Галымжан Пошимов, директор ТОО «КДЛ ОЛИМП-ОРДА»: «У нас подключена автоматическая трековая система с сортером компании Рош Диагностик — это Кобас Про. Это помогает нам минимизировать человеческие риски, можно быстро находить необходимую пробу, в целом лаборатории помимо этого оснащены другими иностранными анализаторами — Миндрэй итп, недалеко отсюда действуют крупные лаборатории бактериологическая и ПЦР, которые помогают этой лаборатории выполнять очень большие объемы».

Комплекс полностью автоматизирован: собственная котельная, генераторы и запас воды позволяют не прерывать работу даже при городских авариях. По уровню инновационного оснащения это четвертая лаборатория в сети «ОЛИМП» по всей стране.

Система K-Lab в реальном времени передает данные врачам клиник, а масштаб работы закрывает нужды всего региона. Это 41 точка забора, выездные бригады и 220 тысяч тестов в месяц. Важно отметить, что высокотехнологичные исследования здесь доступны не только на платной основе, но бесплатно — по направлениям из поликлиник.