Если завтра сдавать анализы

Традиционно в начале года казахстанцев активно отправляют на диспансеризацию. Лаборатории с раннего утра заполняются гражданами с направлениями на анализы. И от того, правильно ли они будут сданы, зависит точная информация о вашем здоровье. Как подготовиться к этой процедуре, давайте посмотрим.

Перед тем как сдать кровь

Есть несколько важных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы результат анализа крови показал объективную картину. Но от врача мы слышим краткое: «Сдать натощак». А теперь подробнее: что это значит и как положено на самом деле.

Общий анализ

Общий анализ крови – это самый важный метод диагностики большинства из известных заболеваний. Сдача анализа «натощак» означает, что есть последний раз можно за 8-10 часов, а лучше за 12. Идеально поужинать не позже восьми вечера, а к восьми утра следующего дня прийти и сдать кровь. Ужин должен быть легким, нельзя есть жирную пищу, ведь она может привести к повышению уровня жиров в крови, что сделает образец непригодным для исследования.

Пить воду можно в обычном количестве, даже немного больше. Это снизит вязкость крови и позволит легче произвести забор. За несколько дней до процедуры избегайте сладких напитков и алкоголя, алкоголь может повлиять на показатели лейкоцитов.

За день до анализа крови откажитесь от тяжелых нагрузок, силовых тренировок, постарайтесь избегать стресса, посещения бани или, наоборот, купания в ледяной воде. Все это будет влиять на итоговые показатели.

Биохимический анализ

Перед сдачей крови на биохимию больше всего ограничений на еду. Последний раз можно поесть минимум за 8 часов до процедуры. За сутки необходимо исключить из меню жирное (повлияет на показатели холестерина), сладкое в больших количествах, даже виноград (в биохимический комплекс входит измерение глюкозы), богатые пуринами продукты, такие как мясо, печень, бобовые (чтобы не ввести врача в заблуждение высоким уровнем мочевой кислоты).

Пить воду можно как обычно. На несколько дней исключаются сладкие напитки и алкоголь. За сутки – кофе и чай. Пиковые нагрузки тоже исключены.

Обратите внимание на лекарства. Все необязательные препараты исключите за неделю до сдачи крови. Медикаменты, прописанные вашим врачом, которые невозможно отменить, обязательно укажите на самом направлении (названия и дозировки).

Анализы на гормоны

Сдавать кровь на ТТГ, тестостерон, ХГЧ также нужно утром натощак. Плотный завтрак может повлиять на показатели гормонов щитовидной железы или сделать образец непригодным для анализа.

По воде ограничений нет.

А вот физические нагрузки могут заметно повлиять на результаты. От тренировки накануне у вас может измениться выработка тестостерона. Стресс повлияет на показатели кортизола и ТТГ. Поэтому, если вы сдаете кровь на гормоны щитовидной железы, постарайтесь максимально расслабиться, не нервничать накануне и в день сдачи.

В случае анализов на половые гормоны исключите тренировки, баню, выспитесь.

Лекарства: для анализа на ТТГ, Т3, Т4 лучше исключить препараты йода за 2-3 дня до сдачи крови. Если принимаете поливитамины, проверьте, есть ли в их составе йод, если да, то временно воздержитесь от их приема.

Анализы на половые гормоны женщинам нужно сдавать в определенные дни цикла. Это обязательно нужно проговорить с лечащим врачом.

Кровь на сахар

Это отдельный и очень важный анализ, ведь повышение этого показателя является главным критерием постановки опасного диагноза «сахарный диабет».

При сдаче крови на глюкозу (в дополнение к основным требованиям подготовки к анализам) в этот день нельзя чистить зубы и жевать резинку. Пить можно только немного воды. Если вы принимаете обязательные препараты, то необходимо указать это на направлении. От необязательных лучше воздержитесь.

Основные показатели в общем анализе крови

Чтобы вовремя выявить отклонения, необходимо знать основные параметры общего анализа крови. Допустимые отклонения нормы всегда указаны в самом анализе и зависят от конкретной лаборатории.

Эритроциты

Этот показатель отражает количество красных кровяных телец. Превышение нормы говорит об эритроцитозе или полнокровии. Снижение показателя – признак кровопотери или анемии.

Гемоглобин

Повышенный показатель говорит о возможной эритремии. Снижение гемоглобина возможно при анемиях, кровопотере или является признаком какой-то серьезной болезни.

Лейкоциты

Защитные клетки крови. Они бывают разными и выполняют свои отдельные функции. Значение каждой фракции знают врачи, а обычному человеку необходимо знать следующее правило:

* если лейкоцитов много, то в организме протекает воспалительный процесс. Это требует осмотра врача и выяснения причины;

* если лейкоцитов мало, то это может означать, что защитные силы организма исчерпаны, либо все лейкоциты находятся в очаге воспаления. Снижение этого показателя так же серьезно, как и превышение, и требует консультации врача.

Тромбоциты

Эти клетки обеспечивают остановку кровотечений.

Снижение уровня тромбоцитов само по себе не опасно, однако оно может сыграть с человеком злую шутку в случае появления кровотечения.

Повышение уровня тромбоцитов – самый серьезный симптом. Он может говорить о наличии в организме системного или онкологического заболевания, септического процесса.

СОЭ – скорость оседания эритроцитов

Этот показатель очень неспецифичен. Он повышается при воспалительных процессах и может оставаться высоким спустя 1-2 недели после полного выздоровления. Однако повышенная СОЭ всегда требует осмотра врача.

Общий анализ мочи

Это лабораторное исследование направлено в первую очередь на скрининг заболеваний органов мочевыделительной системы, поскольку патологические процессы в почках и мочевыводящих путях влияют на свойства мочи. Помимо диагностики заболеваний почек и мочевыводящих путей, по результатам общего анализа мочи можно получить сведения об общем состоянии здоровья.

Подготовка к общему анализу мочи начинается за день до сбора биоматериала. Потому что некоторые продукты питания, объем выпитой жидкости, прием лекарственных препаратов и биодобавок, а также интенсивные физические нагрузки могут исказить результаты исследования.

За день до сбора мочи необходимо отказаться от продуктов, которые могут повлиять на цвет мочи: например, свекла и черника придают моче красноватый оттенок, при употреблении большого количества моркови или добавок с каротином цвет мочи может измениться на оранжевый.

Накануне сбора мочи не рекомендуется прием алкоголя, кофе, биодобавок и крепкого чая. По возможности следует ограничить прием диуретических (мочегонных) средств. Требуется исключить серьезные физические нагрузки, посещение бани и сауны.

Женщинам во время менструаций не рекомендуется сдавать мочу на исследование, поскольку даже небольшое количество крови значительно исказит результат анализа.

Следует предупредить врача о принимаемых лекарственных препаратах, а также о проведении инвазивных обследований (например, цистоскопии) накануне исследования.

Яна Котт