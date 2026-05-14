Новые государственные награды учредили в Казахстане

Сенаторы приняли изменения в закон «О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающие учреждение новых государственных орденов.

Инициатива реализована по поручению главы государства, озвученному на заседании Национального курултая. В Казахстане появятся новые ордена — «AL-FARABI», «QOJA AHMET YASAUI» и «Мейірім».

Как отметил президент, важно переосмыслить и популяризировать наследие великих мыслителей и просветителей, а также придать новый импульс продвижению их идей в современных условиях.

Орденом «AL-FARABI» будут награждать граждан за выдающиеся заслуги в сферах образования, науки, культуры и духовной жизни.

Орден «QOJA AHMET YASAUI» предназначен для отечественных и зарубежных ученых, общественных и государственных деятелей, внесших вклад в развитие государственности, гуманитарной и просветительской сфер.

Орденом «Мейірім» будут отмечать граждан за значительный вклад в благотворительность, меценатство и филантропическую деятельность.