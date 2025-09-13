В Казахстане запущен онлайн-сервис для оформления сделок купли-продажи жилья

В рамках национального проекта «Цифровая ипотека» в Казахстане стартовал пилотный сервис, позволяющий оформлять сделки купли-продажи вторичного жилья полностью онлайн.

Теперь все этапы — от подачи заявки и нотариального удостоверения до регистрации права собственности — можно пройти дистанционно, без личных визитов в банк и к нотариусу.

Сделки подтверждаются электронной цифровой подписью и проходят автоматическую проверку в государственных базах данных, что обеспечивает их юридическую силу и безопасность.

Проект упростит и ускорит процесс покупки жилья, сделав его доступнее для граждан.