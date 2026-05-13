В Казахстане запретят ввоз и захоронение иностранных радиоактивных отходов

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане формируется единая правовая система обращения с радиоактивными отходами, направленная на защиту населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также на обеспечение безопасного хранения и захоронения.

Законопроект закрепляет распределение полномочий: правительство принимает решения о строительстве и закрытии пунктов захоронения, уполномоченный орган осуществляет лицензирование и государственный контроль, а также вводится система учета и мониторинга радиоактивных отходов.

Отдельной нормой устанавливается запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Казахстана, что направлено на укрепление экологической и национальной безопасности.

Также предусмотрены изменения в ряд законодательных актов для устранения правовых противоречий и повышения эффективности регулирования в данной сфере.

