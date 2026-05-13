В Казахстане законом закрепили ответственность педагогов только во время уроков

Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребёнка.

Документ закрепляет ответственность педагогов за обучающихся только во время учебного процесса, одновременно усиливая ответственность родителей за безопасность и здоровье детей.

Также законом запрещается вести отчётность одновременно в бумажном и электронном форматах, вводятся единые правила использования мобильных телефонов в школах и меры по вовлечению учащихся в научную деятельность.

Кроме того, предусмотрены условия для работы филиалов зарубежных университетов в Казахстане и внедрение новой модели медицинского образования: 6 лет обучения в вузе и 1 год интернатуры с последующим допуском к практике.