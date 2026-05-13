Прокуроры Туркестанской области выявили нарушения в госзакупках

Прокуратура Жетысайского района предотвратила необоснованное расходование 125 млн тенге бюджетных средств.

В ходе анализа установлено, что государственная закупка, объявленная местным исполнительным органом как содержание автомобильных дорог, фактически предусматривала проведение текущего ремонта.

Это противоречило требованиям законодательства о государственных закупках и ограничивало равные возможности для потенциальных участников конкурса.

После вмешательства прокуратуры конкурс был признан незаконным и отменён.

В надзорном органе отметили, что работа по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств продолжается на постоянной основе.