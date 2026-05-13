Владельцев ветхих жилых домов в Шымкенте переселяют в новые квартиры

Владельцев ветхих жилых домов переселяют в новые квартиры. В рамках концепции модернизации микрорайона «Коксай» активно реализуется программа реновации.

Еще четыре семьи получили новое жильё и отметили новоселье.

Еще четыре семьи из микрорайона «Коксай» получили ключи от новых квартир. До этого люди годами жили в старых аварийных домах с изношенными коммуникациями. В одном из таких домов вырос Виктор Поляков. Несмотря на постоянные ремонты, здание не отвечало требованиям безопасности. Для мужчины этот дом был связан с тёплыми воспоминаниями о детстве и юности, но переезд в новую квартиру он считает началом нового этапа жизни.

«Я родился и вырос там. Прощаться очень тяжело, потому что это моя Родина. Но я очень рад что такие изменения. Конечно, там прошло наше детство, молодость, там был наш детский сад. Конечно, жалко уезжать. Но, в новом доме хочется по новому пожить», — говорит Виктор Поляков.

Теперь семья Виктора обживается в просторной новой квартире. Участник программы реновации отмечает: жильё современное, тёплое и комфортное. Самое главное — больше не нужно отапливать дом углём и ежедневно заниматься печным отоплением.

Виктор Поляков: «Здесь мне здесь всё нравится, все по уму. Программа мне очень нравится и я рад переселению. Желаю всего хорошего своим соседям».

Домам в микрорайоне «Коксай» почти сто лет. Из-за сильного износа 23 здания были признаны аварийными. Поэтому здесь начали реализацию программы реновации. Зза год уже выполнено более половины запланированных работ. При переселении площадь новых квартир подбирается с учётом прежнего жилья жителей.

Данияр Ахметжанов, председатель правления АО «СПК «Shymkent»: «Если двухкомнатные квартиры были площадью 45 квадратных метров, то сейчас людям предоставляют квартиры площадью 62–63 квадратных метра. То есть, они получают дополнительно около 20 квадратных метров без какой-либо доплаты. Например, трёхкомнатные квартиры в старом районе были по 54–55 квадратных метров. А мы предоставляем жильё площадью 75–80 квадратных метров».

Из микрорайона уже переселили 122 семьи. Сейчас специалисты проводят работы по сносу освободившихся домов и оформлению документации. На месте старых строений планируется построить современные многоэтажные жилые комплексы.