Феномен Олжаса Сулейменова

Поэт и политик

Мы живем в эпоху преобразований. В таких нестандартных условиях, как правило, народ ищет и высоко почитает смелых и мудрых личностей, которые смогут и способны своим могучим талантом и волей разглядеть ясную цель и верную дорогу. К таким личностям относится и Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

12 апреля 1961 года — это был не только звездный час космонавта Юрия Гагарина, но и день рождения Олжаса Сулейменова как поэта. Хотя рождение О. Сулейменова нельзя уложить во временные рамки. О чем бы он ни писал, везде прослеживается знание истории, будь то времена Киевской Руси, сталинских реформ или освоение целины. Еще в молодые годы поэт заметил:

Я бываю Чоканом,

Конфуцием, Блоком, Тагором!

Но о чем бы он ни писал, он всегда проводит параллели со своим временем. Его поэзию отличают активность мысли и постоянная сосредоточенность на важных нравственных проблемах. Творчество Олжаса — это постоянные поиски точки опоры, исторических ориентиров, поэтому сегодня О. Сулейменов нам знаком не только как поэт, но и как исследователь, публицист, философ, общественный и политический деятель.

Мне бы хотелось остановиться больше на его общественно-политической деятельности. Но прежде чем перейти к данному аспекту, давайте посмотрим, что же способствовало этому? Безусловно, Бог наделил О. Сулейменова огромным талантом. Но этому способствовала и окружающая среда. Воспитанный матерью на народных пословицах, принципах морали и чести, Олжас через всю жизнь пронес материнские заповеди, в буквальном переводе звучащие так: «С гордым будь горд, с вежливым — вежлив, возвышаясь, не унижай».

Олжасу исполнился только год, когда был расстрелян его отец, ставший жертвой тоталитаризма. И это на всю жизнь оставило глубокий след в душе ребенка, заставило его рано думать, задавать вопросы, взрослеть.

После исторического ХХ съезда в 1956-м О. Сулейменову исполнилось 20 лет — это возраст, когда складываются мировоззренческие устои и убеждения. Будучи студентом геологического факультета, он уже тогда активно занимался общественной работой: писал статьи, очерки. В 26 лет он написал первую поэму «Земля, поклонись человеку!». Позже он вступил в ряды КПСС и стал ее активным членом.

70-е годы — это начало его зрелой общественно-политической деятельности. Олжас Сулейменов — делегат ХХVI и XXXVII съездов КПСС, XV и XVI съездов Компартии Казахстана. Его общественно-политическая деятельность в те годы проходила исключительно через призму решения больших социальных проблем, улучшения и подъема жизни народов Казахстана. Этот период был чрезвычайно важным в становлении О. Сулейменова как политика и общественного деятеля. Он быстро завоевал симпатии всех делегатов съезда и десятков миллионов телезрителей, так как просто, доступно и в то же время емко выразил настроение большинства граждан, говоря о том, что административно-командная система изжила себя, а отношение между центром и республиками надо вывести на качественно новый уровень.

И это происходило в то время, когда коммунистическая система была сильной, беспощадной, она не терпела самобытного характера и независимости суждений. Только исключительно сильные личности могли отстоять свои взгляды и свое миропонимание, были способны на смелые поступки.

Декабрь 1986 года — декабрьские события в Алма-Ате, всколыхнувшие всех жителей республики. В те дни Олжас был на встрече со студентами университета. Как первый секретарь Союза писателей Казахстана, он объяснял тем ребятам еще в школьном возрасте, что такое подлинное национальное достоинство и как оно должно проявляться.

В одной из своих статей «У истории черновиков не бывает» он пишет, что нам пора понять, что интернационализм — это не вера, а наука, и она требует постоянного развития. И подчеркивает, что все эти события явились следствием того, что мы не сделали убеждением мысль: «Взаимосвязь — единственно возможная форма полноценного существования народов». В правоте этих слов мы убеждаемся и сегодня.

В 1987-1989 годы О. Сулейменов является депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва и Верховного Совета КазССР 10-го созыва. По результатам это были наиболее творческие и плодотворные созывы. Именно тогда была обнародована концепция Советской Федерации, и впервые поставлен вопрос о независимости республик.

В 1989 году Олжас Сулейменов — народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР. Темой его выступлений являются вопросы интернационализма. На одном из заседаний он говорит, что интернациональная общность — это не механическая сумма народов, необходимо менять формулу государственного, поднимая во главу угла потребности наций. И тогда же он выдвигает принципы децентрализации, республиканского и территориального хозрасчета, народного самоуправления. Он является одним из инициаторов принятия закона о чрезвычайном положении и закона о беженцах.

В январе 1990 года Олжас Сулейменов опять в гуще событий: на этот раз — в Карабахе, в центре армяно-азербайджанского конфликта. Здесь он проводит параллель Алма-Атинского декабря 1986-го и Бакинского января 1990-го и подчеркивает, что обозначился явный кризис центральной власти.

Многое вместили в себя годы, предшествующие разделению СССР, и немаловажную лепту в это внес О. Сулейменов. Именно тогда весь мир услышал из его уст искрометное шекспировское: «Быть или не быть…»

Неудивительно, что как яркая общественная личность, О. Сулейменов показал себя в дни становления молодой республики, будучи народным депутатом. В октябре 1990 года Верховным Советом СССР была принята декларация о суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики.

5 октября 1991 года состоялся учредительный съезд партии, на котором она получила название «Народный конгресс Казахстана», были приняты ее программа и устав. Создал эту партию, сыгравшую немалую роль в утверждении демократии в нашей республике, О. Сулейменов. Эта партия возникла, когда создавались партии национального толка. Партия Народный конгресс провозгласила своими постулатами интернационализм, защиту интересов человека, независимо от национальных, классовых и других различий. Партия становится популярной в народе и получает немало мест в парламентах 12-го и 13-го созывов. Олжас уверен, что без сильной оппозиции политического инакомыслия и без трезвого взгляда на существующие реалии невозможно построить нормальное государство. Он не соглашается с расхожим тезисом, что «политика — грязное дело», а уверен: «Грязную политику делают грязные люди».

О. Сулейменов всячески избегает пустых слов, не стремится к дешевой популярности у толпы и говорит народу то, что может ему не понравиться.

В политических лабиринтах отношение к Олжасу было неоднозначным, но равнодушных не было. Так как он мог предсказать и повлиять на развитие политических событий в республике. В его политической деятельности можно увидеть и мягкость действий. Но есть одно обстоятельство, позволяющее не быть строгим к его политической деятельности: в политику он пошел не ради достижения власти, а ради утверждения демократии и гуманистических идеалов.

Итак, в чем же секрет высокого политического рейтинга Олжаса Сулейменова не только в Казахстане, но и за его пределами? Твердость характера, неординарность мышления, независимое поведение, широкий кругозор, способность верно определять приоритеты и, конечно же, мощность интеллекта.

И сейчас Олжас Омарович — активный участник общественно-политических процессов, происходящих в мире. После дипломатической работы он достойно представляет Казахстан в ЮНЕСКО. Хочется напомнить слова Сейдахмеда Куттыкадама: «Так стой же, Олжас! Стой,

несмотря ни на что! И не смей быть чуточку ниже своего высокого предназначения».

Его философия

У каждого народа, большого или малого, есть свои герои, мудрецы и праведники. Большая редкость встретить человека, который объединил бы в себе все лучшие человеческие качества и вошел в число самых активных представителей общества, являясь лицом народа, его совестью и душой. Такие люди становятся символом своего времени. Их мысли волнуют окружающих, влияют на умонастроения и взгляды. Таковым является выдающийся мыслитель современности Олжас Сулейменов.

Все гуманистические посылы поэта-мыслителя, поэта-трибуна базируются на философских исследованиях по проблеме человека, его жизни в окружающем мире, поиске самого себя и смысла жизни, в сохранении своей уникальности.

Философия О. Сулейменова определена им самим в интервью «Казахстанской правде»: «Мы все — представители вида Homo Sapiens — человека мыслящего. В разных культурах накопилось множество мифов, эпосов о могучих, храбрых героях. Но самая древняя на земле поэма «Сказание о Гильгамеше» («О Мудром») сложена в Шумере шесть тысяч лет назад. Через тысячелетие ее перевели на древнесемитский язык. Люди всегда мечтали о мудрых, много знающих вождях». Этим Олжас подчеркивает, что человечество в истории своего развития всегда искало пути к мудрости.

С именем Олжаса Сулейменова связана целая эпоха нашей страны. Он из яркой плеяды тех знаменитых шестидесятников, которые потрясли умы. Он, как Юрий Гагарин, совершил поэтический взлет на вершину поэзии. Его поэма «Земля, поклонись человеку!» — это философский памятник человеку и человечеству.

В ранней философии Олжаса Омаровича ярко выделяются дух кочевника и душа поэта, степной ветер и шум дождя, напев домбры и шелест лесов, а главное — органичное сочетание тюркских и славянских пластов культуры, а также этические, эстетические и житейские традиции народов.

В философии О. Сулейменова в 1975 году «грянул гром» — книга «Аз и Я». Судьба этой книги очень уникальна, в ней сполна можно увидеть трагизм и драматизм. Но главной заслугой этой книги является то, как художественно-научный текст активизирует общественное сознание. И как представитель молодежи того времени, я уверен, что это явилось толчком, приведшим нас к независимости.

Читая философию (мудрствование) О. Сулейменова, ясно достигаешь одной цели — изменения стиля мышления. Его творчество пронизано казахским национальным духом, в котором главное место занимает любовь к Родине и беззаветное служение ей. Это подтверждают слова нашего современника, государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова: «Олжас блестяще отстаивает честь своей страны и поднимает ее престиж. В международных отношениях, вопросах политики, на исторических форумах и научных конференциях, в любой стране его мысли всегда поражают аудиторию своей широтой и неординарностью».

А какое философское и воспитательное значение имеет следующее высказывание Олжаса Омаровича: «Наше поколение много сделало для самосознания нации, мы доказали себе, что мы не наследники, но активные продолжатели добрых замыслов и дел своих предков. Только такое эстафетное сотрудничество поколений обеспечивает жизнь народа в истории, продлевает его дорогу в будущее».

О. Сулейменов — великий патриот, своим поведением и творчеством он учит нас уважать предков, осознавать ответственность перед потомками.

Любящий свою Родину человек не может не испытывать нравственной ответственности перед людьми будущего, чьи духовные запросы будут множиться и возрастать. Высшее торжество для Олжаса заключается в том, чтобы заставить мыслить тех, кто способен мыслить.

Нам впервые за долгие столетия выпал шанс стать независимыми и свободными. Такой шанс дается не одному поколению. Его обязаны с умом, грамотно использовать еще десятки следующих поколений, не доверяя его даже на время романтикам и невеждам, потому что после них торжествуют хищники.

Эту мысль Олжаса хотелось бы продолжить его же словами: «Создание государства со своей яркой внешней политикой — это особенная победа всех нас, победа, которой надо гордиться и дорожить. Когда меня просят дать бата — благословение, я всегда заканчиваю его словами: «Еліміз аман болсын!» («Пусть страна наша будет всегда!»).

Как близки каждому казахстанцу слова Олжаса: «Я мечтал воспитать своими книгами гордый, умный, добрый народ, презирающий подлость и предательство. Только такой достоин продолжаться в вечности. Вот поэтому для меня писательство было важнее любой карьеры. Литература должна участвовать в переделке сознания и действительности, в изменении судеб своего народа, судеб человечества. Так было всегда, так это и сейчас».

Высокую оценку творчеству О. Сулейменова дал писатель, лауреат Международной премии имени М. Шолохова Сабит Досанов: «Среди знаковых личностей казахского народа высокий (в прямом и переносном смыслах слова) Олжас Сулейменов — на особом пьедестале. Он — Великий Поэт, Великая Личность и Великий Гражданин. Олжас — казахский поэт мирового звучания. Ему присущи чувство слова Александра Пушкина, пафос Владимира Маяковского, романтизм Михаила Лермонтова, глубина и сложность Андрея Вознесенского, накал Евгения Евтушенко, назидательная мудрость Омара Хайяма, огненное дыхание стихов Махамбета, глубинная философия точности мысли Абая. Олжас — дух нации и символ времени». В этом определении высказана вся философия Олжаса Омаровича Сулейменова.

Философию О. Сулейменова можно уверенно констатировать его же словами: «Возвысить степь, не принижая горы», «Настоящее будет плоским без глубины прошлого и без вершины будущего», «Это жизнь, и твоя, и чужая — наша!», «Мир — оболочка, мы — его основа», «Мы прошли испытания льдом и мечом», «Я родился на коне, неужели умру в оковах», «Я — обнаженный меч…»

Все эти мысли имеют философскую основу, и мыслящему человеку не представляет труда понять их и вооружиться этими идеями во имя процветания жизни.

В его философии отражена вся наша планета, имя которой Земля. В нем есть место гордому и доброму Казахстану, для которого поэт не жалеет ни сил, ни энергии вот уже девять десятков лет. И мы по праву можем назвать его философию духом нации и символом времени. И пусть это будет, как говорят казахи: «Ұзағынан болсын!» («Пусть будет долгим!»).

Погружаясь, вчитываясь вот уже пять десятков лет в философию Олжаса Сулейменова, с уверенностью утверждаю, что он был и есть могучий излучатель энергии добра, света и свободы в нашем далеко не совершенном мире.

Хочется закончить свою статью словами академика Мырзатая Жолдасбекова: «В самом центре великих людей стоит колоритная личность Олжаса, как ярчайшая звезда. Олжас Сулейменов — видный государственный и общественный деятель, крупный дипломат и политик, личность мировой величины, связующая нить между нациями, верный сын своего народа, Мыслитель эпохи, Великий поэт, ставший гордостью нации. Он — посол страны и совесть нации. Такова истина. И эту историческую правду никто не сможет отрицать».

Проявлением высшей справедливости и общенародным признанием исторических заслуг выдающегося сына земли казахской, человека, прославившего на весь мир свой народ, стало присвоение Олжасу Омаровичу Сулейменову Указом Президента страны от 17 мая 2016 года высшей степени отличия независимого государства — звания «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой Труда Казахстана».

Да, он — Ер! Истинный во всех отношениях!

Абдижаппар Турашбеков,

кандидат философских наук,

ассоциированный профессор

Южно-Казахстанского

педагогического университета

им. У. Жанибекова

Десять вдохновляющих цитат Олжаса Сулейменова

1. «Каждому человеку важно знать о результатах его труда. Признание писателя, популярность — это результат его работы. Если твою книгу читают, если она вызывает интерес, значит, ты не зря называешься писателем. Наша жизнь — это постоянное взаимодействие с читателем, потому что книга начинает жить лишь тогда, когда обретает своего читателя».

2. «Молодость дана не для того, чтобы расправлять крылья, а для того, чтобы летать, делать чуть больше, чем тебе под силу, работать, работать, работать».

3. «Мы — раскинувшаяся на громадном пространстве страна, нация, которая подвергается воздействию всех культур. Не надо этого бояться. Надо использовать это во благо. И мы можем использовать, если будем, наконец, действовать по принципу: осваивать чужое, не теряя своего».

4. «Дефицит культурного иммунитета способен, разрастаясь, поразить цивилизацию в наступающем столетии. Об этом — тревожные голоса интеллектуалов в первые десятилетия ХХ века. Ныне это убеждение окрепло и обретает черты массового. Поэтому на закате тысячелетия важно осознать, сформулировать это явление и сообща противодействовать ему. Воистину, культура спасет мир, если мы спасем культуру».

5. «Искусство не знает границ. Во все времена и во всех странах оно служило идеалам добра, любви, справедливости, утверждало высокие нравственные ценности. Трудно переоценить значение искусства в сохранении культурного разнообразия, национальной самобытности, народных традиций, воспитания любви к родной земле и своей истории».

6. «Человек с малых лет попадает в атмосферу Слова. Оно его давит, возвышает, греет, жжет или леденит постоянно до конца жизни. Оно способствует формированию его художественного вкуса, мировоззрения, самосознания, отношения к себе и природе. Слово, устное и письменное, материнское, дружеское и враждебное, талантливое и бездарное, делает человека или вялым, податливым, затемняет его душу и сознание, или усиливает его сопротивляемость, придает крепость и яркость граням его характера».

7. «Война — порождение амбициозности человечества, почувствовавшего свою независимость от природы. Война — это противостояние человека своему Великому учителю — Природе. Еще вчера такое утверждение выглядело бы наивностью и архаизмом, попыткой дать асоциальное прочтение социальному явлению. Сегодня же становится осязаемым всегда существовавший в войне ее антиприродный смысл. Сегодня он напрямую связан с тем, что война может привести к гибели всего живого на Земле — и самого человека, и породившей его природы. Это сознание дает нам возможность увидеть то, что война всегда была и антикультурным явлением».

8. «Человек, можно сказать, модель нации. По каждому из нас судят о целом народе — таков феномен обобщающего восприятия. Стань мастером — и твой народ уважаем. Вот формула патриотизма, которая всем доступна… Механика простая: воспитывая мастеров, давая волю талантам, мы сокращаем углы, где таятся серость и зависть. Одна лишь принадлежность к грекам не делает человека наследником славы Эллады. Хочешь быть сыном гордого и честного народа — будь гордым и честным».

9. «Очень важно молодым уже сейчас вот этот глобус поместить в свое сознание, понять, что мы все живем в одной стране, которая называется Планета, Земной шар, — это одно большое государство, но с разными районами. Вот мы сейчас живем в одном из таких районов, который называется Казахстан. И каждый такой район, безусловно, хочет стать образцом для всех остальных, чтобы не враждовать друг с другом, а помогать своим примером. Я очень рад, что иногда наша республика, наш край чем-то действительно может служить примером остальным нашим братским районам. Я хочу вам сказать: если вы пишите стихи — пожалуйста, пишите, занимаетесь каким-то делом — пожалуйста, приобретаете профессию — приобретайте, но при этом думайте не только о себе, но и об обществе».

10. «Смысл жизни человека в том, чтобы продолжать свою линию жизни на Земле, а если тебе дано помочь еще кому-то, то постарайся это сделать».