В Казахстане усилили контроль за распределением дизтоплива

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства энергетики Республики Казахстан

Министерство энергетики продолжает поставки дизельного топлива для весенне-полевых работ. Для посевной кампании в этом году выделено 402 тыс. тонн топлива, поставки продлятся до 30 июня.

Рекомендуемая цена составляет 263 тенге за литр, а конечная стоимость в регионах может достигать 281 тенге — это на 15% ниже среднерыночной цены.

Для контроля распределения внедрены отдельные ПИН-коды, окраска топлива и виртуальный склад в системе электронных счетов-фактур.

По данным ведомства, принятые меры позволили сократить нецелевое использование дизтоплива на 21%.

