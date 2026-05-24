Школьник из Шымкента открыл люк автобуса и опубликовал видео в TikTok

В социальных сетях распространилось видео автобуса, движущегося с открытым техническим люком. По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что запись сделал 12-летний школьник.

Три дня назад он проехал на автобусе маршрута №74, открыл задний технический люк, зафиксировал происходящее на видео и разместил ролик в социальной сети TikTok.

С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая и разъяснительная беседа. Подросток признал свою ошибку, а родители заверили, что подобное больше не повторится.

Правоохранительные органы и профильные службы призывают родителей разъяснять детям недопустимость подобных действий, представляющих потенциальную опасность и вызывающих общественный резонанс.