Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Школьник из Шымкента открыл люк автобуса и опубликовал видео в TikTok

Школьник из Шымкента открыл люк автобуса и опубликовал видео в TikTok

-
Редактор Юлия Машковская
-
40

В социальных сетях распространилось видео автобуса, движущегося с открытым техническим люком. По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что запись сделал 12-летний школьник.

Три дня назад он проехал на автобусе маршрута №74, открыл задний технический люк, зафиксировал происходящее на видео и разместил ролик в социальной сети TikTok.

С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая и разъяснительная беседа. Подросток признал свою ошибку, а родители заверили, что подобное больше не повторится.

Правоохранительные органы и профильные службы призывают родителей разъяснять детям недопустимость подобных действий, представляющих потенциальную опасность и вызывающих общественный резонанс.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.