В Казахстане предупредили о незаконных посредниках при миграционной оценке

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обращает внимание на случаи предоставления отдельными лицами платных посреднических услуг иностранным гражданам при прохождении критериальной оценки миграционного потенциала.

В ведомстве напоминают, что данная процедура проводится исключительно в индивидуальном порядке и направлена на объективную оценку адаптационного, профессионального и интеграционного потенциала заявителя. Участие проходит лично, без привлечения посредников.

Любые попытки вмешательства в процесс, включая передачу готовых ответов, сопровождение во время тестирования либо обещания «гарантированного» результата за денежное вознаграждение, являются нарушением установленных правил.

Особое внимание уделяется обеспечению прозрачности и объективности процедур, а также предотвращению случаев введения иностранных граждан в заблуждение.

В министерстве также предупреждают, что передача персональных данных третьим лицам и обращение к неофициальным посредникам могут повлечь правовые последствия.

Иностранным гражданам рекомендуется использовать только официальные источники информации и проходить все этапы оценки самостоятельно. Результаты формируются на основании индивидуальных данных и уровня подготовки каждого заявителя.

Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена в рамках законодательства Республики Казахстан.