Казахстанцев призвали не передавать аккаунты и sim-карты третьим лицам

МВД Казахстана предупредило граждан о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах.
По данным полиции, подростки за вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые затем используют злоумышленники для обмана людей.
В ведомстве напомнили, что такие действия могут расцениваться как пособничество преступлению.
Граждан призвали не передавать аккаунты третьим лицам, не активировать номера для чужого пользования и сообщать о подозрительной активности в правоохранительные органы.