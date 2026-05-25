Казахстанцев призвали не передавать аккаунты и sim-карты третьим лицам

МВД Казахстана предупредило граждан о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах.

По данным полиции, подростки за вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые затем используют злоумышленники для обмана людей.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут расцениваться как пособничество преступлению.

Граждан призвали не передавать аккаунты третьим лицам, не активировать номера для чужого пользования и сообщать о подозрительной активности в правоохранительные органы.