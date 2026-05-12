В Шымкенте взыскано 384 млн тенге алиментов по решениям суда

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

Прокуратура города Шымкента продолжает системную работу по обеспечению реального исполнения судебных решений, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних.

По итогам проведённых мероприятий к административной ответственности привлечены 119 должников по алиментам, из которых 81 человек подвергнут административному аресту.

В отношении граждан, систематически уклоняющихся от исполнения обязанностей по содержанию детей, начато 29 досудебных расследований. Из них 22 уголовных дела уже направлены в суд.

Принятые меры позволили обеспечить взыскание алиментов на общую сумму 384 млн тенге.

Прокуратура города напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная ответственность по статье 139 уголовного кодекса Республики Казахстан, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

