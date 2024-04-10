Планово-предупредительные работы на Шымкентском НПЗ завершат уже в апреле, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Глава компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом работ. Процесс активно идёт на комплексах как первичной, так и глубокой переработки нефти. Повлияет ли ремонт на объёмы производства нефтепродуктов в стране?

На Шымкентском НПЗ полным ходом идут ремонтные работы: сотни работников ведут замену катализаторов, занимаются обновление систем управления и ремонтом оборудования. На помощь вызваны 30 подрядчиков. Своевременные планово-предупредительные работы являются частью обширной программы. Она позволит в дальнейшем сократить частоту технических перерывов на нефтеперерабатывающих заводах по всей стране. По словам главы компании «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева планируется перевести предприятия на режим – раз в три года, вместо ежегодных остановок.

«У нас шымкентский завод уже перешёл на межремонтный период три года. Мы соответствующую работу сейчас ведём по выходу, на такой скажем график по трехлетнему межремонтному периоду по оставшимся двум заводам. И по Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу и по Павлодарскому. Ситуация по нефтепродуктам абсолютно стабильная», — говорит Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз».

Ежедневно с Шымкентского НПЗ идёт отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок. Рекордный запас бензина и дизтоплива, а это больше миллиона тонн, был сформирован заранее. Этого объёма хватает на полтора месяца потребления для всей страны

«До завершения ремонта планомерно будем отгружать, чтобы было достаточно. Всё по графику идёт, в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики», — говорит Бакыт Ерегенов, технический директор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Планово-предупредительные работы на Шымкентском НПЗ завершат в течение апреля.