Предприятия Шымкента выпустили в этом году продукцию на 711 млрд тенге

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Предприятия Шымкента выпустили в этом году продукцию на 711 миллиардов тенге. При этом значительный рост зафиксирован в фармацевтической и металлургической отраслях. С работой крупнейших предприятий региона сегодня ознакомился Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

На шымкентском нефтеперерабатывающем заводе дан старт проекту увеличения производственных мощностей. Завод перерабатывает до 6 миллионов тонн нефти в год, но через шесть лет этот показатель планируют удвоить. Исполнительный директор по производству Руслан Навесов отметил, что для реализации амбициозных планов потребуется значительно увеличить энергоснабжение предприятия.

«В настоящее время общее потребление электроэнергии составляет 48 мегаватт, из которых 8 мегаватт — это собственная выработка. Собственных источников нам явно недостаточно, поэтому нам придется закупать электроэнергию», — говорит Руслан Навесов, исполнительный директор по производству шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Премьер-министр отметил, что зависимость энергетического сектора Казахстана от угольных электростанций создает серьезную проблему в силу высокого уровня изношенности оборудования. Перед энергетической отраслью стоит задача найти эффективные решения. Одним из них может стать атомная электростанция, вопрос строительства которой будет вынесен на общенародный референдум 6 октября. Олжас Бектенов отметил необходимость и дальше раскрывать промышленный потенциал страны.

«В целом, индустриальные зоны – это ценный опыт. Особенно хорошо идет работа в Шымкенте. Поэтому поддержка отечественной промышленности со стороны Правительства обязательно будет. Мы выделим средства из республиканского бюджета. Все это непременно окупится. Появятся новые предприятия, а это новые рабочие места. Будут поступать налоги», — говорит Олжас Бектенов, премьер-министр РК.

Глава Правительства посетил ряд других предприятий. Завод по выпуску алюминиевых банок и крышек для напитков, а также предприятие, где перерабатывают овощи и фрукты, а также выпускают джемы и соки. Премьер-министру показали и новое производство. Теперь в Шымкенте будут выпускать до 283 миллионов литров безалкогольных напитков в год.

«Увеличивается объем химической продукции, готовых металлургических изделий, а также фармацевтика. Фармацевтика выросла на 37%», — говорит Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента.

Особое внимание Премьер уделил развитию социальной инфраструктуры города. В микрорайоне Акжар он оценил качество строительства социального жилья, подчеркнув важность соблюдения стандартов и использования отечественных материалов. В рамках реализации Генерального плана Шымкента, в жилых районах города строят современные школы, поликлиники и спортивные комплексы.

«У жителей будет все необходимое в шаговой доступности: детский сад, школа, поликлиника, больница, работа и спортивные секции. Родителям не придется возить своих детей в другие районы», — говорит Куаныш Асылов, первый заместитель акима г. Шымкента.

В мегаполисе взяли новую планку по сдаче жилья – почти полтора миллиона квадратных метров в год. Подводя итоги рабочей поездки, Премьер-министр отметил необходимость дальнейшего увеличения доли отечественных товаров и услуг на казахстанском рынке. Это будет способствовать устойчивому развитию экономики страны.