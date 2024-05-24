Инвестиции в будущее: Шымкентский НПЗ увеличивает производство топлива

23 мая 2024 года министерство энергетики, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и представители CNPC провели рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус и планируемые работы по проекту «Расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн нефти в год».

Шымкентский НПЗ (ПКОП) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Центральной Азии, с текущей производственной мощностью 6 млн тонн в год.

Завод играет ключевую роль в обеспечении Казахстана моторными топливами.

В ходе совещания обсуждались ключевые аспекты проекта, направленного на увеличение мощностей завода вдвое.

Министерство энергетики, совместно с заинтересованными государственными органами, разработало проект межправительственного соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Этот проект предусматривает меры государственной поддержки, включая обеспечение сырьем, инфраструктурой и энергоресурсами, применение международных стандартов, а также встречные обязательства потенциальных инвесторов.

Проект расширения завода включен в перечень из не менее чем 15 крупных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях, как указано в послании главы государства.

Ожидается, что реализация проекта позволит значительно увеличить производство различных видов топлива.

В частности, производство автобензинов планируется увеличить на 700 тыс. тонн, авиатоплива – на 700 тыс. тонн, дизельного топлива – на 3,9 млн тонн.

Проект предусматривает строительство новых объектов, оснащенных современным оборудованием, что позволит использовать передовые технологии в переработке нефти.

Это будет способствовать повышению качества продукции и снижению экологического воздействия. Срок запуска новых объектов запланирован на 2030 год.

Министерство энергетики выразило уверенность, что успешная реализация этого проекта окажет значительное позитивное влияние на экономику страны.

Расширение мощностей завода также создаст новые рабочие места и повысит экспортный потенциал Казахстана в нефтеперерабатывающей отрасли.

Таким образом, проект расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ является стратегически важным для развития нефтяной промышленности Казахстана, и его успешная реализация станет значительным шагом к укреплению энергетической независимости страны.