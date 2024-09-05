Руководитель аппарата акима осужден на восемь лет по делу о коррупции в Шымкенте, сообщает сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Суд с учетом смягчающих обстоятельств – наличия малолетних детей, назначил в совокупности уголовных правонарушений каждому по восемь лет лишения свободы, с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении М. (руководитель аппарата акима) по факту в растраты вверенного имущества в особо крупном размере, в группе лиц с использованием служебного положения и в отношении К. и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов.

«Судом установлено, что в 2019 году М., являясь руководителем аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, пользуясь своим служебным положением, в группе лиц по предварительному сговору вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. задался преступной целью хищения бюджетных средств акимата. Реализуя задуманное путем разработки сметной документаций с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов (мусорные баки, мини-беседки, кресло-качалки, игровые и тренажерные комплексы) совершили растрату вверенного имущество на сумму около Т700 млн», — уточнили в суде.

В свою очередь, К. будучи организатором в группе лиц с Б. организовали уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо искаженные данные, тем самым причинив ущерб государству на сумму более Т194 млн.

«Кроме того, Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более Т130 млн», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, Б. по части 3 статьи 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) УК был в итоге освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части было прекращено.

Приговор суда не вступил в законную силу.