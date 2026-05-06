В Казахстане усиливают защиту животных и наказание за жестокость

Депутаты усиливают уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными. В разработанном депутатами законопроекте особое внимание уделено защите животных и гуманному обращению с ними. Во исполнение поручения главы государства предлагается существенно усилить ответственность за жестокое обращение с животными.

Документ предусматривает ужесточение административной ответственности за умышленное причинение боли, травмирование или гибель животных. Размеры штрафов за подобные правонарушения значительно увеличиваются с дифференциацией в зависимости от степени тяжести деяния.

В случае повторных или более тяжких нарушений усиливается уголовная ответственность. В качестве наказаний предусматриваются штрафы до 2000 МРП, исправительные работы, а также привлечение к общественным работам. При наличии отягчающих обстоятельств возможно ограничение свободы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до пяти лет или без такового, а также конфискация имущества.

Дополнительно вводятся меры воздействия, включая конфискацию орудий совершения правонарушения и запрет на дальнейшее содержание животных. Особое внимание уделяется профилактической работе — просвещению детей и формированию гуманного отношения к животным и природе.